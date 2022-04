Announcing: Cryptographic License Files

Since 2016, Keygen's support for licensing offline devices has evolved quite a few times. In the beginning of our story, we didn't do much for offline licensing and we focused exclusively on licensing internet-connected applications.

(Very much to our early customer's dismay!)

Then, we added the ability to sign and encrypt license keys. This was (and still is) a big hit! Customers were now able to transfer data to offline devices and cryptographically verify the integrity of their license keys.

Next, we added the ability to generate activation "proofs." These proofs allowed a customer to cryptographically sign a "proof of activation" for a given device, which was typically activated elsewhere on behalf of the offline device.

And although these have worked great, the embedded datasets within cryptographic keys are immutable. This means that changing the datasets, e.g. extending a license expiration or updating entitlements, requires generating a brand new license, dividing the license's history across many resources.

We wanted something easier, something more standardized, and something that was able to provide the same up-to-date resource data that our API can provide, only to offline and air-gapped environments.

Enter, license files —

Starting today, you can "check-out" a license or machine resource, using their check-out action, and in return, we'll send you a cryptographically signed license file "certificate" that ends up looking something like this:

-----BEGIN LICENSE FILE----- eyJlbmMiOiJsSTc4N0QwcGZua1RvRDVOSjFpRXlaU093Q09QQ0NOdktKZHpC MlpSYlZBQzVsQUhjdzJSUi8xTEhrcXc0ZG5rUEl3TFVYRzhmUzk1R0JWTmtz d2JDTmllWm1uOElHeGpkbUY2T1RmNjRzOHlpbFRpL3FlUzJSTlhBdGJBWjUw ... QWtpVnBudmFWTFhVdkY1UGJJYjNFRXA0YlZNOU1xWjBhNjhQa1R1MW5VS0E0 QWRnV1FHWU1tU2hKdmIxbys0UFozYXU3a1FuWkZ1bWNPUUdUcllYRng1YVpZ Wkw3SzhGMWFFRWh1clNmNzdwa25yWXRScnBmS2tUT2QvN3RaUXhQSW16bWpj OTVGeWJlY0ladndEU2NTNGpRM2VCYlU0cHRFd056dlc5ay9JRFBja2N2eWdB NFhhUnFsRkNZYlRDa1R3LzBZbUVxQnJVTThCYWpFZ3dTRWdvNG44c2N0UTNJ VncxYkx6cnVFWDEzY1B3eXE1UDM5SVY5TFlhUjhVYmZBR0tBT0YzbGlPZUpp ZStmKy96cDFGK2NrcFBIM3J6OW5XbTVjOEFzWkxKeUR3NmFBK1hDRHdmRThl WXdrQlpLTFB4SUJ5Qm9QemIwaU5NWmwya25sU2R1d2hZNUhIVktKbTVKWXR1 eGVHK1FOcjFEZXg2NlVXWGJuVHNKT1M3Mlo4NVBBZFFSTjV4SmlHVW92akE0 anI2RVJDcDBtWlhMQnM2RXljb2tnYi91cFRWRDV0Y0lRZ2YvSkZGcC96VnNr UjNDdEl5UHk2YUZUNGZIM1N3djFxZ1p6OHBtcUM0aDB6OWR1WlhXeUdzM0p1 aGJSWmFpMG9IOTA5Z1V0anR4MHJ4SEg2OUdBamtHWCtQQ2w4QlN4ZlBPMVJs TktPSmw2ckZZVzVac0pIUWhzNnQvZkx5eGJUTEg5YVlUNm5sV0s0eUZ3M3JI VC9oMnlia0NJSjFtMGRQV0pFTkhqTGFzLzFZME5XK28rbXYvR2UyT2NlZ3Fj Q2QxSmFLTis3dk13eTlSQ050d1IyeUt1dWIrQzU2aVdhVjQvanNqbmZyVHFZ OU0reFZuNlFNM3djVUhwODJ3TzlySWNQOCtxcWtVQmQrYjUxMnVyUW5EbFRO bi9JRE1jWGs5SUVWV09QQXdNMDBCV0U5TTFmU2xaTjRldlh6akx6N0c5L3dE bGsxZThMU0FDTEhzcUFSVEZVNzhLMmp3bmlodW9UeHE4TlNSLyswS013elVa VE03WGVHQnVHZVhZT25XUG5YUzlsRFJ6QlMrbE1sT0tZQTJxZzMrSEJSRDR0 bS9XaGpRWFRQN250bEQ1MUFKRDRrc3U1NER2dWlqaXJoQmNwaVNYbjliRzV4 dE8vQ0dhNlJQbGJJWkxaTjRnY1FjeDhkckdXV0Z2QnA4YVVqVlBWNlFoZ0lq REpDNG9QcDBXNkgyUEdFTC9jbXRMV3JaOVMzTUcvWFRHazFVZnZtNGFMekdQ aEoyRGw4TFV3TEhmbGNvVEYvUFg3dDQ2aUlMQnpXdlV4MmU4MEpMakNMaXkr U1VOcnJTMXhqdUQ2R0NqWU9DeVh5TUhJYmlwd09PVEJKbXdvYmorWEh4QkZQ Y0J5bnBYVlM5ZWVlbEE5Nk8yV0xRZVdFYkFMQXJTcyt1RXJqSjFDZ3o5RjdD VjFnNGp5M2VPQVRDTUJHK1JlVE9KSUdyQ2xmZkt2N2laMmxKS1p4VTRodnEx TjVwaEVwZ09KUC91K1M1Zi8zaFBHaXRIVUw0VzFJbS9CR1E3WDFQMHNmbkky SDJlVm8vRmU0L0J0VHQ0eUVUK1lpUkJyWGNsZWxUTWM0R0pENzRocVI4RGxx Y0VBLy8xWThnSldCQlNqa0hHYlpiMHRsZ0ZnenpuYzAxUDRJVXByQ21ueEkz eXVVVXJWNDlQL25UcGRkVzJoNDFpUzNoSitSdzVuaHk0QWhZVDdOTVFER1h1 cEw3Q29BUWphb0FTc3NZdGJSWDhheGdocTk5a1BYaVRCVVIycEM4ZHpaMnBt bGVqZjY1ck15TktabkRtWkNDanBIS1R3MnpnUzU2V3hoUXdxbnRoRlR0R2pr TllKWDEyMm5McVF6T0crTThzWitqUDEzNWRGUUo3L1Y2eFNWOHFnRkJGaHVu eHk3N3NoNXZadzVNaDNlOFQvMzh6d3FqYWpCWlYraDVPU05veEpjMlJrMGgx TjFlaUc2TUtUMDVlNDNVRkczcTBKNkJGdHkvL25qYU9EM1ZpVVBadkxGTEVp ZFo0eG4vRzg0WDhjNDFtUjd4SEZmbVIxcTFTeTBYRFZLT2laRnhxdDJyYU5R V0wrWlQ2bWRDMEliNkg3Rm55cjdpbHFzRzNCWjNVbjE4UkRmdlkrb3NjNlN0 bDA1bEoxdTJYTUNvZ2xEZDJpcnNzSjBZL29DU0Q1ZVE0SnRtL0xrSk81T0Z0 ckJ5VnZEUGZkZ2ZTUnk4UU5pamNSNFBJUXBsNkNUQjJXQjBQWFN5VmRiaFVp RWZncE8xeXJRYnJobFFya0pPTFlDdnMwNCtMVjdUclVoRTF2aXFLY2ZVUXMw QnVvNjZOSy8yZDBJOWprRnM4ZzlWSzFqcE9RUU9BVjNoZTA1T01Lck5nNW5N UktPYTQxTUF5U1FpVlg3NHZhdEF3Y0lSelBTTmlOUFR3emFDdllBNUx3d0ov UW1kblpHeEVBSFZRV0VwKzBzNDNVc2lRMFNTdDRMVjVlMWlZMDl1aks4b2th azB6ZGUrRHd0RTlqdzlzTEhTdzRzZGpUUzNIZEN6aFZmVms0ZXZDZVB4NDhw Qjk2QllFUHh5SCs5SUppcXE2eU8xTnRIZHBlWUk3TWpueTV6RkEzTk5UdkR1 N0FOMmhnT0R2OXBUM2ZNWklZNnNua0RiU0RyVXhhMnBRUldaU3ZtK2hHeUow bHo2ZnhoU0FmM3hRaGpCb0V6bnRlblNTZm1QWEpLbmJoMmJhTnNrdVVIb1lO MVNmL2orRUxCU1dTd0NSbWtOZGI1UkhCQWswdk41QmVLSDVPM3ZlZXRBc2Nj dGZMV0R3aDliWnB4ZHVLaFVMeTdLQXl4S1pFbjloWFVUMzhaKzFGTVdzY3RJ bDB2anZSSXdpbkMwNFRPUHVqSkh0NXJkMVZRZ0pkTGNDdzQ5TThuSzRSbjlI NkwwVWM2dUc4cWRHZXhLY2xyZU1KWmxCTlJsVm5pTzc0VnVoMkVMajk5UWJ2 VUhTZ205QllHZmk4aDAwNUFGb0VvNDRxNnpYK0ZNc3daR0txQUpQd0ZCd0x1 VGNsa1BIemYvUjlzazZQSkNrOWF1M0t4end3R1ArMkM0RzRaSEhGcUI4dVhl dlYyZmR6SExTbTc2cTNkYlRVZ285YXJWLzZBc2ZTaFJacW9HZlhHNVdGRjBs YThMNU0zb21XY3JSeUR6R2ZwQ1BwUXJJNFQyUnN5Vmp6NDFwNHB0dEpUd0ll a0tucEtjOWsvcFliR1hodi82cHFpY1hhN1Q5bUplT2Uxc1AxYm15UmJPTWor WXJadmVDaGlrTFFCQlI2U2gwMG5UNHpYL1l2RjRjNVNNM3NKK1pTejVaVXRJ SGZiOFRrNWdsYWlzN2VYNTdjYXlxOHdmeVFSOVJlQzNPR0l5YWUyblZ4ZzE3 RDBOeXBxTFJBOXFRMU1TSEFka2ZSMEdsWUpueFF4NThtT1J4Z2Fia2V5MExL eE5hRzdzaytKMVljRnUyTEhCNnp3S0t0dThLZGdtVTdHdHZoZz0uQmFHSEZJ TExMQ3dNb3RkRC5pejZ5N1NxS0R0QXhGWTNsUlluMVZBPT0iLCJzaWciOiJy MWFjNjFocUcramZsc0p1RjFTUWRxUUQvYTd3L1Y4QndDMWNvdU5iaHo5ai9s TlJWWGp6Ym5DRkF6V3lOU3NUeG9xZm9MV2FlWlhITEZnR21Ub2VBdz09Iiwi YWxnIjoiYWVzLTI1Ni1nY20rZWQyNTUxOSJ9 -----END LICENSE FILE----- -----BEGIN LICENSE FILE----- eyJlbmMiOiJsSTc4N0QwcGZua1RvRDVOSjFpRXlaU093Q09QQ0NOdktKZHpC [tl! highlight:start] MlpSYlZBQzVsQUhjdzJSUi8xTEhrcXc0ZG5rUEl3TFVYRzhmUzk1R0JWTmtz d2JDTmllWm1uOElHeGpkbUY2T1RmNjRzOHlpbFRpL3FlUzJSTlhBdGJBWjUw [tl! collapse:start] QWtpVnBudmFWTFhVdkY1UGJJYjNFRXA0YlZNOU1xWjBhNjhQa1R1MW5VS0E0 QWRnV1FHWU1tU2hKdmIxbys0UFozYXU3a1FuWkZ1bWNPUUdUcllYRng1YVpZ Wkw3SzhGMWFFRWh1clNmNzdwa25yWXRScnBmS2tUT2QvN3RaUXhQSW16bWpj OTVGeWJlY0ladndEU2NTNGpRM2VCYlU0cHRFd056dlc5ay9JRFBja2N2eWdB NFhhUnFsRkNZYlRDa1R3LzBZbUVxQnJVTThCYWpFZ3dTRWdvNG44c2N0UTNJ VncxYkx6cnVFWDEzY1B3eXE1UDM5SVY5TFlhUjhVYmZBR0tBT0YzbGlPZUpp ZStmKy96cDFGK2NrcFBIM3J6OW5XbTVjOEFzWkxKeUR3NmFBK1hDRHdmRThl WXdrQlpLTFB4SUJ5Qm9QemIwaU5NWmwya25sU2R1d2hZNUhIVktKbTVKWXR1 eGVHK1FOcjFEZXg2NlVXWGJuVHNKT1M3Mlo4NVBBZFFSTjV4SmlHVW92akE0 anI2RVJDcDBtWlhMQnM2RXljb2tnYi91cFRWRDV0Y0lRZ2YvSkZGcC96VnNr UjNDdEl5UHk2YUZUNGZIM1N3djFxZ1p6OHBtcUM0aDB6OWR1WlhXeUdzM0p1 aGJSWmFpMG9IOTA5Z1V0anR4MHJ4SEg2OUdBamtHWCtQQ2w4QlN4ZlBPMVJs TktPSmw2ckZZVzVac0pIUWhzNnQvZkx5eGJUTEg5YVlUNm5sV0s0eUZ3M3JI VC9oMnlia0NJSjFtMGRQV0pFTkhqTGFzLzFZME5XK28rbXYvR2UyT2NlZ3Fj Q2QxSmFLTis3dk13eTlSQ050d1IyeUt1dWIrQzU2aVdhVjQvanNqbmZyVHFZ OU0reFZuNlFNM3djVUhwODJ3TzlySWNQOCtxcWtVQmQrYjUxMnVyUW5EbFRO bi9JRE1jWGs5SUVWV09QQXdNMDBCV0U5TTFmU2xaTjRldlh6akx6N0c5L3dE bGsxZThMU0FDTEhzcUFSVEZVNzhLMmp3bmlodW9UeHE4TlNSLyswS013elVa VE03WGVHQnVHZVhZT25XUG5YUzlsRFJ6QlMrbE1sT0tZQTJxZzMrSEJSRDR0 bS9XaGpRWFRQN250bEQ1MUFKRDRrc3U1NER2dWlqaXJoQmNwaVNYbjliRzV4 dE8vQ0dhNlJQbGJJWkxaTjRnY1FjeDhkckdXV0Z2QnA4YVVqVlBWNlFoZ0lq REpDNG9QcDBXNkgyUEdFTC9jbXRMV3JaOVMzTUcvWFRHazFVZnZtNGFMekdQ aEoyRGw4TFV3TEhmbGNvVEYvUFg3dDQ2aUlMQnpXdlV4MmU4MEpMakNMaXkr U1VOcnJTMXhqdUQ2R0NqWU9DeVh5TUhJYmlwd09PVEJKbXdvYmorWEh4QkZQ Y0J5bnBYVlM5ZWVlbEE5Nk8yV0xRZVdFYkFMQXJTcyt1RXJqSjFDZ3o5RjdD VjFnNGp5M2VPQVRDTUJHK1JlVE9KSUdyQ2xmZkt2N2laMmxKS1p4VTRodnEx TjVwaEVwZ09KUC91K1M1Zi8zaFBHaXRIVUw0VzFJbS9CR1E3WDFQMHNmbkky SDJlVm8vRmU0L0J0VHQ0eUVUK1lpUkJyWGNsZWxUTWM0R0pENzRocVI4RGxx Y0VBLy8xWThnSldCQlNqa0hHYlpiMHRsZ0ZnenpuYzAxUDRJVXByQ21ueEkz eXVVVXJWNDlQL25UcGRkVzJoNDFpUzNoSitSdzVuaHk0QWhZVDdOTVFER1h1 cEw3Q29BUWphb0FTc3NZdGJSWDhheGdocTk5a1BYaVRCVVIycEM4ZHpaMnBt bGVqZjY1ck15TktabkRtWkNDanBIS1R3MnpnUzU2V3hoUXdxbnRoRlR0R2pr TllKWDEyMm5McVF6T0crTThzWitqUDEzNWRGUUo3L1Y2eFNWOHFnRkJGaHVu eHk3N3NoNXZadzVNaDNlOFQvMzh6d3FqYWpCWlYraDVPU05veEpjMlJrMGgx TjFlaUc2TUtUMDVlNDNVRkczcTBKNkJGdHkvL25qYU9EM1ZpVVBadkxGTEVp ZFo0eG4vRzg0WDhjNDFtUjd4SEZmbVIxcTFTeTBYRFZLT2laRnhxdDJyYU5R V0wrWlQ2bWRDMEliNkg3Rm55cjdpbHFzRzNCWjNVbjE4UkRmdlkrb3NjNlN0 bDA1bEoxdTJYTUNvZ2xEZDJpcnNzSjBZL29DU0Q1ZVE0SnRtL0xrSk81T0Z0 ckJ5VnZEUGZkZ2ZTUnk4UU5pamNSNFBJUXBsNkNUQjJXQjBQWFN5VmRiaFVp RWZncE8xeXJRYnJobFFya0pPTFlDdnMwNCtMVjdUclVoRTF2aXFLY2ZVUXMw QnVvNjZOSy8yZDBJOWprRnM4ZzlWSzFqcE9RUU9BVjNoZTA1T01Lck5nNW5N UktPYTQxTUF5U1FpVlg3NHZhdEF3Y0lSelBTTmlOUFR3emFDdllBNUx3d0ov UW1kblpHeEVBSFZRV0VwKzBzNDNVc2lRMFNTdDRMVjVlMWlZMDl1aks4b2th azB6ZGUrRHd0RTlqdzlzTEhTdzRzZGpUUzNIZEN6aFZmVms0ZXZDZVB4NDhw Qjk2QllFUHh5SCs5SUppcXE2eU8xTnRIZHBlWUk3TWpueTV6RkEzTk5UdkR1 N0FOMmhnT0R2OXBUM2ZNWklZNnNua0RiU0RyVXhhMnBRUldaU3ZtK2hHeUow bHo2ZnhoU0FmM3hRaGpCb0V6bnRlblNTZm1QWEpLbmJoMmJhTnNrdVVIb1lO MVNmL2orRUxCU1dTd0NSbWtOZGI1UkhCQWswdk41QmVLSDVPM3ZlZXRBc2Nj dGZMV0R3aDliWnB4ZHVLaFVMeTdLQXl4S1pFbjloWFVUMzhaKzFGTVdzY3RJ bDB2anZSSXdpbkMwNFRPUHVqSkh0NXJkMVZRZ0pkTGNDdzQ5TThuSzRSbjlI NkwwVWM2dUc4cWRHZXhLY2xyZU1KWmxCTlJsVm5pTzc0VnVoMkVMajk5UWJ2 VUhTZ205QllHZmk4aDAwNUFGb0VvNDRxNnpYK0ZNc3daR0txQUpQd0ZCd0x1 VGNsa1BIemYvUjlzazZQSkNrOWF1M0t4end3R1ArMkM0RzRaSEhGcUI4dVhl dlYyZmR6SExTbTc2cTNkYlRVZ285YXJWLzZBc2ZTaFJacW9HZlhHNVdGRjBs YThMNU0zb21XY3JSeUR6R2ZwQ1BwUXJJNFQyUnN5Vmp6NDFwNHB0dEpUd0ll a0tucEtjOWsvcFliR1hodi82cHFpY1hhN1Q5bUplT2Uxc1AxYm15UmJPTWor WXJadmVDaGlrTFFCQlI2U2gwMG5UNHpYL1l2RjRjNVNNM3NKK1pTejVaVXRJ SGZiOFRrNWdsYWlzN2VYNTdjYXlxOHdmeVFSOVJlQzNPR0l5YWUyblZ4ZzE3 RDBOeXBxTFJBOXFRMU1TSEFka2ZSMEdsWUpueFF4NThtT1J4Z2Fia2V5MExL eE5hRzdzaytKMVljRnUyTEhCNnp3S0t0dThLZGdtVTdHdHZoZz0uQmFHSEZJ TExMQ3dNb3RkRC5pejZ5N1NxS0R0QXhGWTNsUlluMVZBPT0iLCJzaWciOiJy MWFjNjFocUcramZsc0p1RjFTUWRxUUQvYTd3L1Y4QndDMWNvdU5iaHo5ai9s [tl! collapse:end] TlJWWGp6Ym5DRkF6V3lOU3NUeG9xZm9MV2FlWlhITEZnR21Ub2VBdz09Iiwi YWxnIjoiYWVzLTI1Ni1nY20rZWQyNTUxOSJ9 [tl! highlight:end] -----END LICENSE FILE----- content_copy

License file certificates can be decoded (and decrypted), giving you an up-to-date "snapshot" of a machine, a license, and even their entitlement data. They have a digitally signed expiration embedded in the dataset, so you can know exactly when your customer's next check-out should be.

License file certificates can be downloaded with a .lic file extension and can be distributed to offline or air-gapped devices using email, USB flash drive, or even license dongles, if that's your thing. (But we don't recommend inputting them by-hand.)

License files work great alongside, or as a replacement for, signed license keys. And we believe they're a great overall replacement for machine proofs, so please check them out if you're utilizing offline machine proofs.

To showcase, we've put together an example of activating air-gapped devices using license files, a mobile device and QR codes. Check it out on our GitHub.

There's a lot more coming up that we're excited to share.

Until next time.